Non servono semifinali o finali per respirare aria di grande volley: a Pasay City già gli ottavi valgono come partite da titolo. Il tabellone mondiale mette una di fronte all’altra squadre capaci di infiammare l’arena e di puntare dritto alla finale: da una parte gli Stati Uniti contro la Slovenia, dall’altra la Bulgaria opposta al Portogallo. Due incroci che profumano di alta classifica, due match che possono cambiare il destino di un intero torneo e che promettono equilibrio, colpi di scena e talento. La Bulgaria ha chiuso in testa al suo girone con tre successi consecutivi, un percorso che ha confermato la solidità del gruppo allenato da Blengini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 22 settembre, programma, streaming