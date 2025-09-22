Dove vedere in tv la Coppa Italia di calcio | orari partite 23-25 settembre programma streaming
I sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026 di calcio si disputeranno tra martedì 23 e giovedì 25 settembre: le vincenti degli otto incontri in programma sfideranno le otto teste di serie negli ottavi di finale. Si gioca con la formula della gara secca. I match dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 di calcio saranno trasmessi in diretta tv su Canale 20 (per Cagliari-Frosinone e Parma-Spezia) ed Italia 1 (per tutti gli altri sei incontri), mentre la diretta streaming sarà garantita da Mediaset Infinity e sportmediaset.it (per tutte le otto sfide). CALENDARIO COPPA ITALIA 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
