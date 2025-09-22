Dove vedere in tv Kazakistan-Italia Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 | orario programma streaming
Dopo l’importante 2-1 dell’andata a proprio favore l’Italia del calcio a 5, che va a caccia della qualificazione agli Europei 2026, si giocherà tutto nello spareggio di ritorno contro il Kazakistan, in trasferta ad Astana. Gli uomini di Samperi possono “amministrare” un piccolo vantaggio nel duello contro gli uomini di Kakà, che ritrovano nelle loro fila Leo e Orazov. Gestire però non dovrebbe essere contemplato, in una sfida che si giocherà al massimo alla Jekpe-Jek Hall di Astana, dal primo all’ultimo secondo, e se fosse necessario anche oltre. La partita tra fra Kazakistan e Italia, match di ritorno spareggi playoff di qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5, è in programma martedì 23 settembre ad Astana, con calcio d’inizio fissato per le ore 16:30. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - kazakistan
Kazakistan-Galles, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2026
Dove vedere Italia-Kazakistan in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario, programma, streaming
? Serata di grande futsal a Fasano! Con gli amici della New Taranto calcio a 5 sono stato a vedere la sfida tra Italia Kazakistan, valida per le qualificazioni agli Europei 2026… e che partita! Vittoria degli Azzurri per 2-1 in un match combattutissimo e p - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5: orario, programma, streaming; Quando si gioca Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario ritorno, programma; Dove vedere le Qualificazioni Mondiali di marzo in tv e streaming: dall'Inghilterra alla Norvegia, tutte le partite visibili in chiaro e gratis.
Italia-Kazakistan stasera in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario, programma, streaming - Il momento del primo atto dello spareggio playoff, che mette in palio uno dei posti rimanenti per gli Europei di calcio a 5 2026, è finalmente arrivato. Secondo oasport.it
Dove vedere in tv Italia-Usa, finale di Billie Jean King Cup - Terza finale consecutiva per l'Italia in Billie Jean King Cup: le azzurre capitanate da Jasmine Paolini difendono il titolo vinto a Malaga contro le statunitensi di Jessica Pegula. Da corriere.it