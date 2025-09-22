Dove vedere in tv Kazakistan-Italia Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 | orario programma streaming

Dopo l’importante 2-1 dell’andata a proprio favore l’Italia del calcio a 5, che va a caccia della qualificazione agli Europei 2026, si giocherà tutto nello spareggio di ritorno contro il Kazakistan, in trasferta ad Astana. Gli uomini di Samperi possono “amministrare” un piccolo vantaggio nel duello contro gli uomini di Kakà, che ritrovano nelle loro fila Leo e Orazov. Gestire però non dovrebbe essere contemplato, in una sfida che si giocherà al massimo alla Jekpe-Jek Hall di Astana, dal primo all’ultimo secondo, e se fosse necessario anche oltre. La partita tra fra Kazakistan e Italia, match di ritorno spareggi playoff di qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5, è in programma martedì 23 settembre ad Astana, con calcio d’inizio fissato per le ore 16:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

