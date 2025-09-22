Dove vedere in tv Aston Villa-Bologna Europa League calcio | orario canale streaming

Il calcio italiano, archiviati i risultati maturati nella prima giornata di Champions League, si prepara al debutto della seconda competizione continentale. L’Europa League scende in campo per dare il via alla League Phase e il Bologna esordisce nel torneo con l’impegnativa trasferta contro l’Aston Vil la. La partita si giocherà al Villa Park con il fischio d’inizio previsto giovedì 25 settembre alle 21:00. La formazione inglese conferma in panchina uno degli allenatori più stimati del panorama internazionale, quell’Unai Emery che ha scritto pagine memorabili nella storia della competizione vincendone quattro edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Aston Villa-Bologna, Europa League calcio: orario, canale, streaming

In questa notizia si parla di: vedere - aston

Aston Villa-Roma, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Dove vedere Aston Villa-Roma in streaming gratis: Gasperini contro Emery, test con vista Europa League

Aston Villa–Roma: dove vedere in TV e streaming l’amichevole di stasera

Sulla carta non manca nulla, o quasi, ad Aston Martin per essere una delle protagoniste nel 2026. - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere in tv Aston Villa-Bologna, Europa League calcio: orario, canale, streaming; Sunderland-Aston Villa: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Amichevole | Aston Villa - Roma | Dove vederla in TV e streaming.

Aston Villa-Bologna, dove vedere la sfida di Europa League in tv e streaming - Scopriamo tutte le informazioni sul match di Europa League che attende i felsinei. Si legge su tag24.it

Brentford-Aston Villa: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE - Brentford e Aston Villa si affrontano martedì 16 settembre alle 20:45 per i sedicesimi di finale di Carabao Cup, scopri dove vederla ... Segnala derbyderbyderby.it