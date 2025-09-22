Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv | orari 22 settembre programma streaming italiani in gara

La prima giornata, nel rispetto delle attese, si è conclusa senza corridori nostrani in zona medaglie. I Mondiali di ciclismo 2025, manifestazione che si svolgerà a Kigali fino a domenica prossima, si preparano ad affrontare la seconda giornata di gare. In programma ci sono le cronometro riservate alla categoria under 23. Nella prova femminile l’Italia affida le proprie possibilità di ben figurare a Federica Venturelli. In campo maschile saranno invece in gara Lorenzo Mark Finn e Alessandro Borgo. Entrambe le competizioni si svolgeranno sul tracciato cittadino di Kigali: la gara maschile misurerà 31,2 chilometri, quella femminile 22,6 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 22 settembre, programma, streaming, italiani in gara

Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; Mondiali di ciclismo in Ruanda, calendario, percorso e partecipanti; Mondiali Ruanda 2025: calendario, orari e dove vedere le gare su Eurosport in tv e streaming.

