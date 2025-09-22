Dove sono le navi della Flotilla per Gaza
La flotta della Global Sumud Flotilla era salpata da Barcellona intorno alle 15 di domenica 31 agosto, alla volta della Tunisia, ma dopo alcune ore di navigazione le condizioni proibitive del mare hanno costretto gli equipaggi (circa 300 persone in tutto) a riparare per qualche ora nel porto. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sono - navi
Ci sono più crocieristi che navi. E adesso è corsa alle costruzioni | Analisi e grafico
Kiev: "Tre navi da guerra russe sono state schierate nel Mediterraneo"
Balena gigante nel porto, il traffico di navi va in tilt: le immagini sono incredibili
I Paesi europei che importano ancora gas russo, via gasdotto e navi metaniere, sono: Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovacchia e Ungheria. (Commissione Europea) - X Vai su X
Una nave in porto è al sicuro ma non è per questo che le navi sono state costruite. Era il 1952 e a Buseto Palizzolo (TP), anche se non c'è il mare, il Cav. Gaspare Lombardo "s'imbarcò" in quella meravigliosa avventura che diede vita a quella che oggi è la Cicl - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla, finalmente riunita, fa rotta su Gaza; La Global Sumud Flotilla riuscirà a partire verso Gaza dopo gli attacchi? Come seguire la flotta in tempo reale; La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: rotta verso Gaza.
Flotilla, dove si trova ora (e quando arriva a Gaza): punto di incontro a Malta, salpate le barche dalla Sicilia - Continua il viaggio della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza. Lo riporta ilmessaggero.it
La Global Sumud Flotilla denuncia: 'Ci seguono droni non identificati' - I dem a bordo Scotto e Corrado: 'Visti chiaramente. ansa.it scrive