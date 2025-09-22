Dove sono le navi della Flotilla per Gaza

La flotta della Global Sumud Flotilla era salpata da Barcellona intorno alle 15 di domenica 31 agosto, alla volta della Tunisia, ma dopo alcune ore di navigazione le condizioni proibitive del mare hanno costretto gli equipaggi (circa 300 persone in tutto) a riparare per qualche ora nel porto. 🔗 Leggi su Today.it

La Flotilla, finalmente riunita, fa rotta su Gaza; La Global Sumud Flotilla riuscirà a partire verso Gaza dopo gli attacchi? Come seguire la flotta in tempo reale; La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: rotta verso Gaza.

sono navi flotilla gazaFlotilla, dove si trova ora (e quando arriva a Gaza): punto di incontro a Malta, salpate le barche dalla Sicilia - Continua il viaggio della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza. Lo riporta ilmessaggero.it

sono navi flotilla gazaLa Global Sumud Flotilla denuncia: 'Ci seguono droni non identificati' - I dem a bordo Scotto e Corrado: 'Visti chiaramente. ansa.it scrive

