Dopo 20 anni si ritrova la 5°A Igea di Ragioneria E c' è anche la prof Loretta Gentilini

Riceviamo e pubblichiamo: “La 5^A Igea dell’Istituto tecnico commerciale Carlo Matteucci di Forlì si è riunita dopo 20 anni dal diploma al ristorante l’Amorosina. C’era anche la mitica professoressa Loretta Gentilini, un indimenticabile pilastro di Ragioneria. Dopo 20 anni è stato fantastico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: dopo - anni

Sex and the city: la fine della storia di carrie dopo 25 anni

Sherlock stagione 5: risposta definitiva dalla star dopo 8 anni di attese

Planet hulk torna dopo 20 anni e cambia per sempre la storia di bruce banner

RaiAccessibilità. . Due amiche di vecchia data, Evelina e Milla, si rincontrano dopo anni al funerale della loro amica Adriana, morta in un incidente. Le due decidono di aiutare il vedovo Fosco nella vendita di una casa. Gli equilibri si rompono quando emerge i - facebook.com Vai su Facebook

Che tenerezza quelli che si stanno riposizionando rapidamente sul carro di #Allegri dopo avergli dato del finito per due anni... - X Vai su X

Dopo 20 anni si ritrova la 5°A Igea di Ragioneria. E c'è anche la prof Loretta Gentilini :: Segnalazione a Forlì; Adottata 20 anni fa, ritrova la madre biologica sui social. Alisia: “Il giorno più bello”; Madre ritrova il figlio scomparso 20 anni fa, ora è un clochard: “Preferisco vivere così per strada”.

Dopo più di 20 anni, è stato ritrovato in natura uno degli uccelli più rari e minacciati del mondo - Dopo oltre 20 anni, in India è stato riscoperto il corrione di Jerdon, uno degli uccelli più rari al mondo. rds.it scrive

Elena Vergari, la lettera anonima dopo 20 anni: «Ecco dove si trova il cadavere». - Prima la lettera anonima diffusa in diretta tv dalla trasmissione “Chi l’ha visto” in cui si indicava quello che poteva essere il nascondiglio del cadavere di Elena con tanto ... Come scrive ilmattino.it