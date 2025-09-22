Dop e Igp Piacere Modena | Cultura delle eccellenze tra eventi e formazione

Modena si prepara ad accogliere il Festival Agrofutura, nato per raccontare, promuovere e valorizzare l’agroalimentare italiano, organizzato da Qn, Il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana. Tra gli ospiti della quinta tappa della rassegna, in programma domani alle 18 nella sala conferenze della Biblioteca Delfini, ci sarà Piacere Modena, rappresentato dalla project manager Beatrice Berselli, che interverrà sul tema ‘Identità e innovazione: la valorizzazione dei prodotti Dop e Igp del territorio modenese’. Con 27 prodotti Dop, Igp e Stg, la provincia di Modena è la prima in Italia per numero e la seconda per impatto economico, con un valore pari a 822 milioni di euro; venendo al comparto enologico, con i suoi quattro lambruschi Dop, Modena è prima, per numero, in Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dop e Igp, Piacere Modena: "Cultura delle eccellenze tra eventi e formazione"

In questa notizia si parla di: piacere - modena

Il VENERDI’ del TORTELLINO - info pratiche: casse aperte dalle 19 la sera; ricetta Piacere Modena con piatto di Antica Pasticceria Messori prenotazioni per gruppi 10+, scrivere un messaggio alla pagina e attendere risposta menu’ senza GLUTINE di - facebook.com Vai su Facebook

Dop e Igp, Piacere Modena: Cultura delle eccellenze tra eventi e formazione; Aceto, Giacobazzi (Modena DOP): anno di promozione e aumento consumi in Italia e all’estero. VIDEOINTERVISTA; Agrofutura, tappa a Modena: strategie per crescere.

Dop e Igp, Piacere Modena: "Cultura delle eccellenze tra eventi e formazione" - La project manager Beatrice Berselli ospite all’iniziativa sul futuro del settore "Fare sistema tra i prodotti agroalimentari significa rafforzare l’identità del territorio. Riporta ilrestodelcarlino.it

Tra cibo e motoriPiacere, Modena - Viaggio nella provincia italiana con il maggior numero di prodotti a denominazione di origine Dop e Igp, un ricco abbecedario goloso che parte dalla A di aceto balsamico e finisce alla Z di zampone ... Secondo linkiesta.it