il fenomeno del karaoke e la sua influenza nella cultura popolare. Il karaoke, forma di intrattenimento interattivo di origine giapponese, ha radici che risalgono agli anni ’70. Questa attività consiste nel cantare su una base musicale senza voce, con testi visualizzati sullo schermo, offrendo un’esperienza semplice ma coinvolgente per partecipanti di ogni età e livello di abilità. La sua diffusione globale ha reso il karaoke uno dei passatempi più popolari, presente sia in ambienti domestici che in locali pubblici. Il successo del karaoke deriva dalla sua accessibilità e dalla vasta selezione di brani disponibili, che spaziano dai classici del rock alle hit delle boy band. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Don't stop believin: perché è la canzone da karaoke più suonata