Donnarumma eguaglia Buffon | nono nella classifica del Pallone d’Oro

Pianetamilan.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, eguaglia Buffon: anche lui, per la seconda volta, è nella top 10 della classifica del Pallone d'Oro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

