Donna si suicida in carcere a Perugia Il garante dei detenuti | In Umbria la situazione è estremamente grave

Continua a essere drammatica la situazione delle carceri umbre. Tensioni, personale insufficienza, carenze strutturali, una percentuale estremamente elevate di detenuti psichiatrici che non hanno adeguata assistenza e che rendono la convivenza tra la popolazione reclusa estremamente critica. E un altro suicidio. La seconda morte nelle case circondariali dell’Umbria dopo il recente decesso di un detenuto a Spoleto, presumibilmente che complicazioni legate all’uso di stupefacenti. Ieri mattina, invece, a morire, per un atto volontario, è stata una detenuta trentacinquenne della sezione femminile del carcere di Capanne, a Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna si suicida in carcere a Perugia. Il garante dei detenuti: "In Umbria la situazione è estremamente grave"

