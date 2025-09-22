Donna dispersa a Spigno Monferrato vicino ad Alessandria dopo il maltempo | salvate altre 15 persone

Maltempo in Piemonte, in corso le ricerche di una donna che risulta dispersa da un campeggio a Spigno Monferrato.

In questa notizia si parla di: donna - dispersa

Maltempo ad Alessandria, donna dispersa dopo il temporale e altre 15 persone bloccate in un campeggio - Una donna risulta dispersa nell'Alessandrino, in Piemonte, in seguito alle forti piogge e agli allagamenti a Spigno Monferrato ... Riporta fanpage.it

Maltempo, ad Alessandria una donna dispersa e 15 persone soccorse in un camping - A Spigno Monferrato è in corso il salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio per l'innalzamento del livello dell'acqua. Scrive torino.corriere.it