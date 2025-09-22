Donna cade in un canalone al Cerreto Tratta in salvo dall’elicottero Drago
Vigili del fuoco operativi con l’elicottero Drago al Cerreto, dove una donna classe 1978 è stata soccorsa dopo essere caduta dentro un canalone. L’allarme è stato lanciato attorno alle 13.30: secondo quanto emerso ieri, l’escursionista è scivolata per diversi metri riportando una lieve ferita a una caviglia, che le impediva di risalire lungo un tratto che comunque sia risultava molto impervio. La donna ha quindi contattato i soccorsi e a mobilitarsi sono stati il soccorso alpino e i vigili del fuoco con il distaccamento di Castelnovo Monti e l’elicottero Drago. Grazie a quest’ultimo mezzo la donna è stata verricellata e portata in salvo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
