Donna aggredita e sequestrata dal compagno arrestato un 44enne

Tarantini Time Quotidiano Una brutale aggressione, culminata con un sequestro e l’abbandono in una zona rurale, si è verificata nelle prime ore di sabato 20 settembre a Massafra. I Carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne del posto. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe agito per presunti motivi di gelosia e possessività nei confronti della compagna, La giovane, sarebbe stata violentemente aggredita in strada con calci e pugni, poi costretta a salire a bordo dell’auto dell’uomo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Donna aggredita e sequestrata dal compagno, arrestato un 44enne

