Donald Trump celebra Charlie Kirk la vedova perdona il killer
MILANO (ITALPRESS) – “Un gigante della sua generazione. Un eroe americano e un martire della libertà. Ha cambiato la storia”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in occasione delle celebrazioni in ricordo di Charlie Kirk davanti a 200 mila persone allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Con lui anche Elon Musk e la vedova Erika Kirk, la quale al termine di un discorso appassionato e fra le lacrime, ha detto di aver perdonato il killer. “Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane. La risposta all’odio non è altro odio”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
