Don Roberto Donadoni assolve i bambini multati a Murano | Finché ci sono bimbi che giocano nei campi allora Venezia è viva

Ilgazzettino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - «Finché ci sono bambini che giocano nei campi, significa che Venezia è viva». Le parole di don Roberto Donadoni, parroco del Santissimo Salvatore e Santo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

don roberto donadoni assolve i bambini multati a murano finch233 ci sono bimbi che giocano nei campi allora venezia 232 viva

© Ilgazzettino.it - Don Roberto Donadoni assolve i bambini multati a Murano: «Finché ci sono bimbi che giocano nei campi allora Venezia è viva»

In questa notizia si parla di: roberto - donadoni

Roberto Donadoni sicuro sullo Scudetto: «Napoli squadra importante, ma l’Inter…»

Buon compleanno Francesco Gabbani, Roberto Donadoni…

don roberto donadoni assolveDon Roberto Donadoni assolve i bambini multati a Murano: «Finché ci sono bimbi che giocano nei campi allora Venezia è viva» - «Finché ci sono bambini che giocano nei campi, significa che Venezia è viva». Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Don Roberto Donadoni Assolve