Don Mario Cucciniello | Ringrazio Dio che mi ha scelto e guidato nel cammino della fede

All’indomani della grazia ricevuta con l’ordinazione presbiterale e con la celebrazione della mia prima Santa Messa presso il Santuario del SS. Rosario, innalzo il mio rendimento di grazie a Dio Padre, che mi ha scelto e guidato nel cammino della fede, e affido il mio ministero alla materna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it