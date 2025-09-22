Don Mario Cucciniello | Eccomi per fare la volontà di Dio

Tempo di lettura: < 1 minuto «Allora ho detto: “Ecco, io vengo. per fare, o Dio, la tua volontà”» (Eb 10,7). Con queste parole della Lettera agli Ebrei, don Mario Cucciniello ha voluto affidare il suo ministero sacerdotale al Signore, all’indomani dell’ordinazione presbiterale e della sua prima Santa Messa celebrata presso il Santuario del SS. Rosario. Un momento di grazia e di gioia che il giovane sacerdote ha vissuto con profonda gratitudine verso Dio Padre, «che mi ha scelto e guidato nel cammino della fede», e che ha voluto porre sotto la protezione della Beata Vergine Maria, perché «custodisca sempre i miei passi». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

