Don Alberto Ravagnani il prete influencer che fa gli adv | I proventi? Alla chiesa Io faccio il missionario sui social

Milano – Trentadue anni e 271mila follower solo su Instagram. Un video in cui il prete influencer don Alberto Ravagnani promuove integratori, mostrando i bicipiti, sta però creando un polverone. "Faccio una premessa – dice don Ravagnani – riguardo alla concezione che le persone hanno di un prete. Io voglio essere un sacerdote lontano dallo stereotipo, dai pregiudizi. Da più di un anno sponsorizzo un'azienda che si chiama 'Holyart': vende articoli a tema religioso e nessuno ha mai fatto storie. Perché? Perché l'articolo è considerato 'conforme' a quello che dovrebbe fare un prete, per il senso comune? Ora sponsorizzo integratori e questo mette in discussione il mio ruolo e la mia vocazione".

Don Alberto Ravagnani, il prete dei social: “A 17 anni la mia conversione. Non sono un narciso”

Don Alberto Ravagnani nella bufera: “Sponsorizza integratori sui social, un prete dovrebbe fare altro”

Il prete influencer e il post sponsorizzato sugli integratori, fan inviperiti con don Alberto Ravagnani: come prova a difendersi – Il video

