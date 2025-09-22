Domenica in…digesta per l’opposizione smemorata | gli 80 secondi di Meloni? Gentiloni parlò 45 minuti Conte 10
Domenica in.digesta per l’opposizione, che ha protestato vibratamente per un intervento di poco più di un minuto della premier Giorgia Meloni, intervenuta con uno dei volti più noti del Pd, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in una occasione bipartisan e nella quale la premier ha parlato delle pastarelle della domenica, non certo un tema politico. #Domenicain si apre con il presidente Meloni che celebra la cucina italiana: “Il mio pranzo della domenica è legato alle pastarelle” pic.twitter.comgQhhgdRtQC — Il Grande Flagello (@grandeflagello) September 21, 2025 Meloni: la mia partecipazione a Domenica In? Ennesima polemica sul nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
