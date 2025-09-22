Domenica In la Battuta di Teo Mammucari Genera Imbarazzo in Studio

Teo Mammucari, la Battuta Imbarazzante e la Tensione in Studio L’esordio della nuova edizione di Domenica In è stato accolto con grandi aspettative, ma ha già generato discussioni. Durante il lancio del nuovo gioco del Tabellone, introdotto dal neo-conduttore Teo Mammucari al fianco di Mara Venier, un momento che doveva essere leggero si è trasformato . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Domenica In, la Battuta di Teo Mammucari Genera Imbarazzo in Studio

In questa notizia si parla di: domenica - battuta

Che imbarazzo ieri a Domenica In! Avete sentito cosa ha detto Mammucari? Battuta pessima, disagio in studio

“Se iniziamo cosi me ne vado”, Chiambretti in imbarazzo per la battuta di Venier a Domenica In

Domenica In, Mara Venier Infiamma: La Battuta A Samira Lui!

Furio Zara alla Domenica Sportiva e la battuta infelice sul #Milan ? ?“Guardiola dice che l’attaccante è lo spazio, quello del Milan rischia di essere l’ospizio” Ecco cosa è accaduto nella puntata - X Vai su X

È morto durante una battuta al cinghiale, colpito dal rimbalzo di un proiettile sparato da un altro cacciatore. La vittima è Daniele Barolo, 46 anni, di Rocca de' Baldi, nel Cuneese. L'incidente è avvenuto questa mattina, domenica 21 settembre, nelle campagne - facebook.com Vai su Facebook

Domenica In, Mara Venier ancora al centro nella nuova edizione. Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno restano sullo sfondo; Mara Venier, predominio della 'zia' nella nuova edizione di Domenica In. Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno restano sullo sfondo; Domenica In, Teo Mammucari: «La Fagnani è una suora buona». Cosa ha dichiarato.

Che imbarazzo ieri a Domenica In! Avete sentito cosa ha detto Mammucari? Battuta pessima, disagio in studio - Momenti di imbarazzo durante la prima puntata di Domenica In: Teo Mammucari, neo conduttore, ha detto una frase che ha creato disagio. Da donnapop.it

Mammucari critica il vecchio volto della televisione e sorprende con il Tabellone a Domenica In - mammucari critica il vecchiume televisivoTeo Mammucari, noto conduttore e volto televisivo, è tornato sotto i riflettori con dichiarazioni forti rigua ... Lo riporta assodigitale.it