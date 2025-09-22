La ripresa della nuova stagione di Domenica In si è distinta fin dai primi minuti per un mix di intrattenimento, battute e momenti di confronto tra i conduttori. La puntata del 21 settembre ha segnato il ritorno in onda della storica trasmissione di Rai1, con una formula che combina tradizione e novità, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. La presenza di Mara Venier, figura simbolo del programma, si è arricchita quest’anno dall’introduzione di un nuovo co-conduttore: Teo Mammucari, noto per il suo stile irriverente e la capacità di coinvolgere gli spettatori con battute rapide e provocatorie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Domenica in, la battuta di mara venier che ha infiammato samira lui