Domenica In escluso all’ultimo minuto l’ex Amici Manuel Aspidi | ‘Una mancanza di rispetto’
La delusione dell’ex allievo di Amici. La nuova stagione di Domenica In è partita con il botto, ma non senza polemiche. Tra i protagonisti mancati della prima puntata c’è Manuel Aspidi, ex concorrente di Amici e The Voice of Italy, che ha denunciato sui social la sua esclusione improvvisa. Il cantante, invitato per partecipare a “Il pranzo della domenica”, rubrica curata da Carlo Conti dedicata alla candidatura della cucina italiana come patrimonio UNESCO, non è mai entrato in scena. Il viaggio e l’amara sorpresa. Aspidi ha raccontato in un video pubblicato su TikTok di aver viaggiato tutta la notte dalla Sicilia per arrivare puntuale a Livorno, dove si registrava il collegamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: domenica - escluso
Ayoze non è escluso per la partita di domenica contro Girona
Scopri tutte le nuove uscite della settimana, che a partire da domenica ti aspettano per Cinema in Festa! The Life of Chuck Duse La valle dei sorrisi Honey don't La tomba delle lucciole dal 18 al 24 (escluso da Cinema in Festa) Acquista ora i tuoi bigl - facebook.com Vai su Facebook
“Dopo quella foto dovevamo far qualcosa”. A Città della Pieve da 32 settimane ogni domenica un minuto di silenzio per Gaza - Ogni domenica, da trentadue settimane consecutive, a mezzogiorno in punto, in Piazza Plebiscito a Città della Pieve, paese natale del Perugino sul confine tra Umbria e Toscana, un gruppo di cittadini ... Segnala ilfattoquotidiano.it