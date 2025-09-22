Domenica in 21 settembre | caos e critiche sulla puntata di oggi
il debutto di domenica in 2025: tra promesse di rinnovamento e prime criticità. La ripresa della storica trasmissione Domenica In ha segnato il suo cinquantesimo anniversario con un ampio programma di novità, annunciata come una svolta nel format del contenitore domenicale di Rai 1. La prima puntata del 21 settembre 2025 si è rivelata caratterizzata da numerosi problemi tecnici, disfunzioni nella conduzione e una gestione poco coerente. La serata ha suscitato forti critiche sia dal pubblico che dai media, evidenziando una fase di transizione ancora in corso. una strategia di rinnovo solo sulla carta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: domenica - settembre
Almeria-Racing Santander (domenica 07 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Burgos-Las Palmas (domenica 07 settembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici
Vicenza-FC Arzignano Valchiampo (domenica 07 settembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici
Domenica 21 Settembre ALLERTA METEO ARANCIONE Si informa la cittadinanza che Regione Liguria ha emanato un’allerta meteo di livello ARANCIONE a partire dalla mezzanotte odierna. L’Amministrazione, di concerto con i propri collaboratori e con - facebook.com Vai su Facebook
Nel mezzo del caos internazionale, la politica italiana banchetta al “pranzo della domenica”; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 settembre: rassegna stampa; Cyberattacco aeroporti europei: ancora caos e ritardi a Heathrow, Bruxelles e Berlino.
Oroscopo, la Luna Nuova in Vergine mette ordine nel caos: Ariete fuori dal limbo, nuovi confini per la Bilancia. Cancro? Meglio dire no - L'astro sorge in congiunzione con il Sole, entrambi nel segno di Terra. Riporta leggo.it
L'oroscopo del giorno, domenica 21 settembre con le pagelle: lo Scorpione è felice, voto 10 - La giornata invita il Toro a riprendere attività lasciate in sospeso, mentre il Sagittario è chiamato a imparare a dire di no ... Secondo it.blastingnews.com