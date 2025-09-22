il debutto di domenica in 2025: tra promesse di rinnovamento e prime criticità. La ripresa della storica trasmissione Domenica In ha segnato il suo cinquantesimo anniversario con un ampio programma di novità, annunciata come una svolta nel format del contenitore domenicale di Rai 1. La prima puntata del 21 settembre 2025 si è rivelata caratterizzata da numerosi problemi tecnici, disfunzioni nella conduzione e una gestione poco coerente. La serata ha suscitato forti critiche sia dal pubblico che dai media, evidenziando una fase di transizione ancora in corso. una strategia di rinnovo solo sulla carta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Domenica in 21 settembre: caos e critiche sulla puntata di oggi