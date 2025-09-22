Dome Dè torna con il singolo Non ti penserò | un addio maturo tra dolore e rinascita

. Da venerdì 26 settembre 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Non ti penserò” (Up Music), il nuovo singolo di Dome Dè, cantautore calabrese che torna a emozionare con un brano intimo e maturo. La storia dietro il brano. Non ti penserò racconta la fine di una storia d’amore, segnata da incomprensioni e errori che hanno logorato il legame. Il protagonista, in una notte malinconica e solitaria, prende consapevolezza che è arrivato il momento di dire “basta”. Non c’è rancore, solo la volontà di lasciar andare e ricominciare, custodendo gli ultimi ricordi senza odio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

