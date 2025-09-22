Domande bonus ottobre 2025 | ecco quali sono gli incentivi per le famiglie
Sarà un ottobre (e un autunno) 2025 caldo dal punto di vista delle domande di bonus da presentare per fruire di aiuti destinati alle famiglie italiane. Assoutenti, infatti, stima un valore complessivo di 2,1 miliardi di euro sulle agevolazioni attive o di imminente apertura. È il caso del bonus psicologo, per il quale da pochi giorni si può presentare la richiesta sui fondi di 9,5 milioni di euro stanziati dal governo per il 2025. O del bonus per l’iscrizione dei figli agli asili nido, i cui fondi stanziati ammontano a circa un miliardo di euro. Tuttavia, altre misure stanno per essere rese attive, quali – tra le altre – il bonus elettrodomestici, gli ecoincentivi per le auto elettriche e la Carta dedicata a te. 🔗 Leggi su Lettera43.it
