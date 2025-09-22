Dolci Fabio Tuccillo lancia la merenda gourmet

La merenda è una tradizione fortemente radicata in Italia, nata come spuntino tra i pasti e non solo per saziare l’appetito. Rappresenta infatti un momento di pausa e gratificazione, per tutti coloro che amano ritagliarsi un piccolo spazio di “piacere”, un attimo di gustoso relax nella vita frenetica di ogni giorno. E cosa, più di un golosissimo dolce, è in grado di appagare questo desiderio? In occasione della Giornata Mondiale della Merenda, che si è celebrata il 17 settembre, il Bakery chef Fabio Tuccillo propone una special e novità, una merend a, spuntino dolce o perfett o fine past o, che rappresenta un concentrato di gusto, unic o per il palato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it