Dodici furti in casa in due mesi | sgominata banda di ladri

Dodici furti. Uno uguale all’altro. Tutti la scorsa estate e più precisamente tra luglio e agosto. Tutti messi a segno, secondo gli investigatori, dalla stessa batteria. E per i presunti componenti della banda - tre uomini tra i 22 e i 46 anni - sono scattate le manette. Arrestati dalla polizia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Antonio Garufi "Negli ultimi anni furti in calo del 12%, siamo quasi ai livelli del periodo Covid. Leggo di panico e situazioni fuori controllo ma i dati non dicono questo, servono riflessioni più pacate"

