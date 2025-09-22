Doc – Nelle tue mani interrompe le riprese per manifestare contro il genocidio a Gaza
lo sciopero generale del 22 settembre e la solidarietà con Gaza. In Italia, il 22 settembre si è verificato un importante movimento di protesta che ha coinvolto numerosi settori professionali. Questa giornata di mobilitazione si è distinta per l’ampia partecipazione e per il forte messaggio di solidarietà rivolto alla popolazione di Gaza. Tra le manifestazioni principali, quella più significativa si è svolta a Roma, partendo da Piazza dei Cinquecento, attirando lavoratori, attivisti e rappresentanti del mondo dello spettacolo. le motivazioni alla base dello sciopero nazionale. Lo sciopero indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB) ha rappresentato un gesto collettivo contro la politica estera occidentale, Italia inclusa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Lecco : lunedì 22 settembre, ore 20.45 nel Museo della Seta a Garlate - Lecco incontro sulla Palestina con un militante della resistenza palestinese dal titolo “Hai le mani sporche di sangue”, organizzato da coordinamento “Stop al genocidio” partecipazione all - facebook.com Vai su Facebook
