Divertimento e crescita alla Leopolda con Pisa Kids 2025
La Stazione Leopolda di Pisa si è trasformata ieri, 21 settembre, in un vero e proprio villaggio dell'infanzia grazie a Pisa Kids 2025, tappa pisana del format itinerante Toscana Kids ideato dall'associazione culturale AllegraMente. Dalle 10.30 alle 18.30 la Leopolda ha offerto un'intera giornata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: divertimento - crescita
Parchi divertimento sempre più inclusivi e in crescita: presentati i dati SIAE 2024
Parma Academy Tour a Origgio – Sport, crescita e divertimento, Dozio: “Ambiente positivo e formativo” Oltre cento giovani calciatori e calciatrici di cinque società si sono sfidati in un evento innovativo che ha unito formazione tecnica, fair play e divertime - facebook.com Vai su Facebook
Divertimento e crescita alla Leopolda con Pisa Kids 2025; Goal! Festival, il mondo del calcio si riunisce alla Leopolda; La Leopolda sono le sue associazioni, cerchiamo soluzioni alternative agli spazi gestiti da Patrimonio Pisa.
Pisa Kids alla Stazione Leopolda - Il 21 settembre la Stazione Leopolda si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’infanzia, aperto dalle 10. Scrive pisatoday.it
Notti di talento... Christmas. Show alla Leopolda - Ospiti d’onore gli atleti del Lenergy Pisa Beach Soccer, che milita in serie A Pisa, 9 dicembre 2024 – Canto, ballo e cabaret: è ... Da lanazione.it