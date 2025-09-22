Divertiamoci | generazioni in gioco due giorno di sport divertimento e confronto

Modenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' il programma il 26 e 27 settembre presso la sede Pentathlon Modena “DivertiaMOci: generazioni in gioco” organizzata da AICS Comitato Provinciale di Modena – APS-L’iniziativa è patrocinata e sostenuta dal Comune di Modena e dalla Regione Emilia- Romagna, annovera come partner etici AIDO Sezione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: divertiamoci - generazioni

“Divertiamoci: generazioni in gioco”, due giorno di sport, divertimento e confronto

Divertiamoci: generazioni in gioco”, due giorno di sport, divertimento e confronto; DivertiaMOci, benessere in gioco; DivertiaMOci benessere in gioco.

divertiamoci generazioni gioco dueDivertiaMOci, benessere in gioco - Si pone come inclusiva e intergenerazionale ‘DivertiaMOci: generazioni in gioco’, l’iniziativa organizzata da Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Divertiamoci Generazioni Gioco Due