Distilleria Carpenito di Tufo la Grappa Monovitigno di Aglianico conquista il premio ANAG Gold al 42° Alambicco d' Oro
Prestigioso riconoscimento per la Distilleria Carpenito di Tufo, che con la sua Grappa Monovitigno di Aglianico si è aggiudicata il premio ANAG Gold al 42° Concorso Nazionale "Alambicco d'Oro", organizzato dall'Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti (ANAG). La cerimonia di.
