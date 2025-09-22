Dissesto idrogeologico dalla Regione 6 milioni per il consolidamento della rocca di Marineo

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene a Marineo, nel Palermitano, per consolidare la rocca. Gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno pubblicato la gara per l'affidamento delle opere, per un importo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: dissesto - idrogeologico

