Disney comunica il ritorno di Jimmy Kimmel l’annuncio dopo la sospensione per le frasi su Kirk | Il talk show riparte martedì su Abc

Disney ha annunciato in un comunicato che il programma Jimmy Kimmel Live! tornerà in onda sulla rete Abc a partire da domani, martedì 23 settembre. La decisione arriva a quasi una settimana di distanza dalla sospensione del talk show serale, avvenuta dopo che il conduttore aveva suggerito che il killer di Charlie Kirk veniva dai ranghi del movimento Maga del presidente Donald Trump. «Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione del programma per evitare di alimentare ulteriormente una situazione già tesa in un momento emotivamente delicato per il Paese. È stata una decisione presa perché ritenevamo che alcuni commenti fossero fuori luogo e quindi insensibili», si legge nella dichiarazione di Disney, citata da Cnbc. 🔗 Leggi su Open.online
