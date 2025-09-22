Discarica di Bellolampo via libera della Regione alla settima vasca bis | Garantirà autonomia per altri 4 anni
I fondi ci sono, adesso c'è anche il via libera della Regione al progetto elaborato da Comune e Rap: nella discarica di Bellolampo potrà essere realizzata la settima vasca bis. L'opera, finanziata dalla Regione con 15 milioni di euro, potrà essere appaltata."Ringraziamo il presidente della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Giuseppe Todaro parla del rinvio a giudizio sulla vicenda legata all'incendio della discarica di Bellolampo nel luglio 2023. - facebook.com Vai su Facebook
