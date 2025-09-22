Disastro del Vajont la ricostruzione dei fatti | quanti morti e cosa accadde

La sera del 9 ottobre 1963, alle 22.39, la valle del Vajont fu travolta da una delle peggiori catastrofi industriali e ambientali della storia italiana. Una frana gigantesca, staccatasi dal Monte Toc, precipitò nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont. L’onda generata scavalcò lo sbarramento e cancellò in pochi minuti il paese di Longarone e diverse frazioni circostanti. Morirono 1.917 persone e intere comunità furono spazzate via senza lasciare traccia. La costruzione della diga del Vajont e i segnali ignorati. Prima e dopo, a Longarone (Wikipedia). La diga, realizzata dalla Sade e poi passata all’Enel, era un’opera colossale: 261 metri di altezza per raccogliere le acque del Cadore e produrre energia idroelettrica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

