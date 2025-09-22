La sera del 9 ottobre 1963, alle 22:39, è la data che segna il disastro del Vajont, una delle più gravi tragedie italiane del Novecento. Una frana di circa 270 milioni di metri cubi precipitò dal Monte Toc nel bacino della diga del Vajont, costruita dalla Sede e poi passata all’Enel, provocando un’onda enorme che superò il coronamento dell’opera e travolse i paesi sottostanti. Longarone, Erto e Casso furono praticamente rasi al suolo, causando la morte di 1.917 persone. Nonostante i segni evidenti di instabilità sul versante del Monte Toc e le avvertenze di geologi, la gestione dell’invaso continuò a ignorare i rischi, innescando una tragedia prevedibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Disastro del Vajont, film e documentari sulla tragedia del 9 ottobre 1963