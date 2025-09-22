Disagi sospesa la circolazione in via Gobetti per un guasto idrico

Domani, martedì 23 settembre, dalle 9 alle 17 sarà sospesa la circolazione stradale in via Gobetti, nella carreggiata con direzione piazzale Manzoni.Il provvedimento è reso necessario per consentire un intervento urgente di riparazione della condotta idrica a cura di Hera in prossimità civico 65. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

#Meteo #Maltempo Forti temporali al Nord: allagamenti, qualche frana e vari disagi in provincia di Milano e Como. Sospesa la circolazione dei treni in provincia di Savona. Al momento l'allerta arancione della #ProtezioneCivile è in Liguria e pa

