Disabili al via lavori per realizzare 40 scivole su piazze e marciapiedi

Cataniatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione comunale ha approvato un intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche che prevede una spesa di circa 77.000 euro, interamente finanziata con fondi comunali. L’inizio dei lavori è previsto nei prossimi giorni e riguarderà la realizzazione di circa quaranta scivole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disabili - lavori

Via Metteotti, per la Lega non vengono rispettati i disabili: "Nonostante i lavori rimane marciapiedi da 73 cm"

Riqualificazione piscina Ruggi. Fotovoltaico e rampa disabili. Ok ai lavori da 600mila euro

Istituto 'Fucini' non accessibile ai disabili, il dirigente scolastico: "Lavori rinviati alla prossima settimana"

Disabili, al via lavori per realizzare 40 scivole su piazze e marciapiedi; Pietralata, iniziati gli scavi per realizzare il Centro d'eccellenza per la disabilità; Lavori in corso al “Rigamonti-Ceppi”: iniziata la costruzione della pedana per i disabili.

Mobilità e disabilità. Al via i lavori della Commissione promossa dai ministri Stefani e Giovannini - Lo scopo è migliorare le norme e rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità, con riguardo all’abitazione e alla mobilità, verificare lo stato dei progetti per l’eliminazione delle ... Riporta disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Disabili Via Lavori Realizzare