Prato, 22 settembre 2025 – Paura venerdì mattina in via Medaglie d’Oro quando un disabile è stato aggredito da un cane. L’uomo, che si muove in carrozzina, è stato azzannato da un cane di razza pitbull mentre si trovava in via Medaglie d’Oro, di fronte alla pasticceria “Il terzo cerchio”. E’ stato un momento. L’uomo, un 65enne, si stava muovendo sul marciapiede sulla sua carrozzina quando il cane improvvisamente gli si è avventato contro. Secondo qualcuno l’animale forse si sarebbe agitato per giocare con un altro cane che era lì vicino. I clienti che si trovavano in pasticceria si sono messi a gridare, appena hanno visto la scena, ma il proprietario dell’animale non si è fermato per soccorrere l’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disabile in carrozzina azzannato da un pitbull