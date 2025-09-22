Diritti clima e proprietà intellettuale via al ciclo di conferenze ' Insieme per conoscere'
Un ciclo di incontri pubblici, ideato dalla sezione ferrarese dell'Associazione nazionale dei finanzieri d'Italia e patrocinato da diverse istituzioni locali – oltre alla Prefettura, la Provincia, i Comuni di Ferrara e Codigoro, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Assoarma Ferrara, per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: diritti - clima
Clima, Cig: minaccia ai diritti umani
Il 20 settembre circa 2.000 attivisti hanno manifestato a Toronto contro le politiche del governo su clima, Gaza, migranti e diritti indigeni. Nel mirino la legge C-5, che accelera i progetti infrastrutturali aggirando norme ambientali e tutele dei nativi. I manifestanti - facebook.com Vai su Facebook
Possiamo ancora cambiare rotta. Il futuro del Mediterraneo dipende dalle scelte di oggi: sostenibilità, diritti, cooperazione. Agiamo insieme, ora. #Clima #Sostenibilità #MacroregioneMediterranea ? - X Vai su X