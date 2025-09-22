DIRETTA Serie A Napoli-Pisa 0-0 | Gol annullato per fuorigioco LIVE
Ultima gara valida per la quarta giornata della massima competizione italiana: in campo i campioni d’Italia in carica Si chiude la quarta giornata del campionato di Serie A, iniziata venerdì scorso con la sfida tra il Lecce e il Cagliari, con la partita tra il Napoli e il Pisa. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it I padroni di casa dell’allenatore Antonio Conte, a punteggio pieno dopo tre partite e reduce dalla vittoria ottenuta a Firenze contro i viola di Stefano Pioli, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta alla prima giornata della fase a campionato della Champions League sul campo del Manchester City di Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: diretta - serie
DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo)
Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT
Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO
?#Napoli-Pisa diretta: segui la partita di Serie A LIVE - X Vai su X
?-?Inter-Sassuolo diretta: segui il posticipo di oggi in Serie A live - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Pisa diretta: segui la partita di Serie A LIVE; LIVE Alle 20.45 Napoli-Pisa: Conte lancia Elmas e Gilmour, Gila con Nzola; Napoli-Pisa LIVE.
Napoli-Pisa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Pisa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it
LIVE Alle 20.45 Napoli-Pisa: Conte lancia Elmas e Gilmour, Gila con Nzola - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Secondo gazzetta.it