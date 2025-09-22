Diporto e shipping si alleano | intesa tra Confindustria Nautica e Federagenti

La firma di un protocollo fra Confindustria Nautica e Federagenti, avvenuta a Genova nel cuore del 65° Salone Nautico Internazionale, inaugura una stagione di cooperazione destinata a cambiare i rapporti fra industria del diporto e servizi marittimi. Un’alleanza che punta a dati condivisi, formazione congiunta e una voce unitaria presso le istituzioni. Un impegno che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Confindustria Nautica e Federagenti si alleano per un confronto permanente.

