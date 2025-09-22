Dipendenti pubblici blocco dello stipendio per chi ha debiti con il Fisco | chi rischia e da quando

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore una norma che cambia il rapporto tra fisco e pubblica amministrazione: i dipendenti statali con debiti tributari significativi vedranno trattenuta automaticamente una quota dello stipendio. Ecco i dettagli su chi sarà interessato, come funzionerà il meccanismo e quali limiti sono stati fissati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

