Dipendenti pronti a rilevare l’Oikos | ok del fondatore
Cesena, 22 settembre 2025 – C’è la disponibilità immediata di Confcooperative ad accompagnare i dipendenti della Oikos (fino a non molto tempo fa azienda di successo nella produzione di vernici ecologiche) in un’operazione di salvataggio attraverso l’investimento di capitali propri per superare la grave crisi che proietta l’ombra del fallimento sull’azienda di Gatteo. Da circa una settimana le attività aziendali sono interrotte a seguito del blocco dei conti correnti. Sergio Rossi, le scarpe di lusso verso la vendita: c’è già un nome in pole Sulla soluzione la parola oggi spetta al tribunale anche se l’iniziativa dei dipendenti trova il consenso del suo fondatore, l’imprenditore Claudio Balestri (noto anche per altre operazioni come l’istituzione dell’ Oasi Oikos, 130 mila metri nel parco regionale di San Bartolo tra Marche e Romagna, ma anche del dono di 30 tonnellate di pittura per il restauro delle case faentine colpite dall’alluvione) che l’ha fatta nascere 41 anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
