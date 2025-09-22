Dimmi La Verità | Alessandro Rico | I funerali di Charlie Kirk e la libertà di espressione
Ecco #DimmiLaVerità del 22 settembre 2025. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo i funerali di Charlie Kirk e approfondiamo il tema della libertà di espressione. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: dimmi - verit
CI STAI ANCORA PENSANDO DIMMI LA VERITÀ.... È ormai finita l'estate e quanti capelli stai trovando nella spazzola ogni giorno Quanti ne vuoi perdere ancora prima di correre ai ripari? CLASS insieme a KERASTASE hanno la soluzione!! E ora la trovi - facebook.com Vai su Facebook
DIMMI CHE COS’È LA FELICITÀ È VEDERE NICO PAZ GIOCARE AL CALCIO ED AVERLO IN 3 FANTACALCI Nico VS Lazio: ? 4 tiri (0.15 xG ? 0.57 xGOT) ? 1 gol (punizione alla Messi) ? 1 assist (in Serie A lo fa solo De Bruyne) 3 passaggi c - X Vai su X
Dimmi La Verità | Alessandro Rico | Le reazioni della sinistra all' omicidio di Charlie Kirk.