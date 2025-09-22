Dimarco Inter la resurrezione dell’esterno nerazzurro | ritorno al sorriso contro il Sassuolo

Dimarco Inter, l’esterno nerazzurro torna al gol contro il Sassuolo e spezza il tabù! Questo gol simbolo di rinascita per l’interista. Sono stati mesi difficili per i tifosi dell’ Inter, ma finalmente, contro il Sassuolo, è arrivato un segno di speranza e di riscatto. Il simbolo della rinascita dei nerazzurri è senza dubbio Federico Dimarco, un ragazzo che ha trascorso tutta la sua vita tra i seggiolini verdi del Meazza, respirando interismo e diventando uno degli emblemi più significativi della passione dei tifosi. L’ultimo periodo non è stato facile per il difensore, che dopo la delusione della semifinale di Champions League contro il Monaco, ha dovuto affrontare la pressione di una stagione che non sembrava riservargli il giusto riconoscimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

