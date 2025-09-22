Dimarco è un obiettivo di gennaio del Manchester United piace molto ad Amorim
Federico Dimarco è un obiettivo del Manchester United. Il laterale sinistro dell’Inter e della Nazionale piace moltissimo ad Amorim. Il tecnico lo ha inserito nella parte alta della lista dei desideri del mercato di gennaio. Amorim – come tutti sanno perché, visti i risultati, lo prendono anche in giro per il suo schema di gioco – schiera lo United col 3-4-3. E Dimarco sarebbe un esterno ideale nella linea a quattro. Attualmente lì gioca Dorgu ex Lecce. Calciatore esplosivo, molto atletico, che però non ha il piede educato come Dimarco che ieri sera ha segnato il primo gol stagionale in Serie A: la rete con cui l’Inter ha sbloccato il match interno col Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Sarebbe l'ideale per il 3-4-3 del tecnico portoghese. Il contratto di Dimarco scade nel 2027, oggi ha 28 anni. Oaktree difficilmente farebbe le barricate.
