di Chivu. Ieri sera, nel match del 4° turno di Serie A, l’ Inter ha conquistato una vittoria sofferta contro il Sassuolo per 2-1 a San Siro, grazie soprattutto a Federico Dimarco, terzino sinistro della squadra di Cristian Chivu. Proprio lui ha aperto le marcature su assist di Petar Sucic, trovando il primo gol stagionale e il primo in sei mesi, da quella punizione contro il Napoli che aveva illuso i tifosi nerazzurri nella corsa scudetto dello scorso anno. Il ruolo chiave nella transizione nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco è tornato e l’Inter sorride, il gol gli mancava da 6 mesi: c’è un dato che sottolinea la sua importanza per la squadra