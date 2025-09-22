Dimarco è tornato e l’Inter sorride il gol gli mancava da 6 mesi | c’è un dato che sottolinea la sua importanza per la squadra
di Chivu. Ieri sera, nel match del 4° turno di Serie A, l’ Inter ha conquistato una vittoria sofferta contro il Sassuolo per 2-1 a San Siro, grazie soprattutto a Federico Dimarco, terzino sinistro della squadra di Cristian Chivu. Proprio lui ha aperto le marcature su assist di Petar Sucic, trovando il primo gol stagionale e il primo in sei mesi, da quella punizione contro il Napoli che aveva illuso i tifosi nerazzurri nella corsa scudetto dello scorso anno. Il ruolo chiave nella transizione nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: dimarco - tornato
#InterSassuolo 2-1 14’ #Dimarco (INT), 81’ #Muharemovic (SAS) aut., 84’ #Cheddira (SAS) L’#Inter torna alla vittoria anche in campionato. Tante potenziali occasioni non sfruttate dai nerazzurri, che devono tremare solo nel finale. Bene #PioEsposito, che esc - X Vai su X
#InterSassuolo 1-0 14’ Dimarco, su assist di Sucic, porta l’Inter avanti! ? - facebook.com Vai su Facebook