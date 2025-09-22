Diletta Leotta è ancora la regina — incontrastata — di Dazn: sul celebre canale streaming sportivo ieri sera ha debuttato con Fuoriclasse, inedito programma che la vede ancora nel suo ruolo, a parlare di calcio, tra analisi tattiche e commenti a caldo. E cosa c’è di meglio di un look sensuale e super classy per introdurre una novità ai telespettatori italiani? Niente di niente, ecco perché la strategia di gioco è stata esattamente questa. Diletta Leotta, il look classy e sensuale con scarpe a sorpresa per la prima di “Fuoriclasse”. In occasione della puntata d’esordio del nuovo show firmato Dazn intitolato Fuoriclasse, la bella Diletta Leotta ha scelto di puntare tutto sull’eleganza senza tempo di quello nel vocabolario dei fashion enthusiast corrisponde alla definizione di little black dress. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diletta Leotta per la prima televisiva non rinuncia al tubino, le scarpe sorprendenti